Vláda plánuje na Slovensku spustiť aplikáciu na porovnávanie cien potravín. Takto bude fungovať

Aplikáciu predstaví vláda najneskôr do konca roka.

Vláda plánuje spustiť aplikáciu, ktorá bude porovnávať ceny najbežnejších potravín. Podobný systém využíva aj Maďarsko, aby znížilo dôsledky inflácie. Zákazníci si tak môžu overiť aktuálne ceny jednotlivých potravín a zistiť, v ktorej obchodnej sieti ich ponúkajú za najnižšiu cenu, informuje o tom RTVS.

„Nejakú takú aplikáciu, ktorá by porovnávala tie dôležité položky, na ktorých sa dohodneme. Aby išlo o prierez vecí, ktoré ľudia na Slovensku najviac používajú, ktorých cenový vývoj ich trápi najviac,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický.

Ministerstvo financií uvádza, že uvažuje aj nad internetovou stránkou, ktorá by mala podobnú funkciu ako aplikácia. „Z môjho pohľadu je lepšie prevádzkovať internetovú stránku. Na túto stránku sa viem pripojiť nielen mobilným telefónom, ale môže to byť notebook, tablet a podobne. Nie je potrebné inštalovať aplikáciu,“ uvádza odborník na IT Ondrej Macko. Finálnej verzie sa Slováci môžu dočkať najneskôr do konca roka.