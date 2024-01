AKTUÁLNE: Rozhnevaný Danko v diskusii oznámil prezidentskú kandidatúru. Tvrdí, že je v dôsledku nehody ochotný zametať Dúbravku

Andrej Danko povedal, že bude kandidovať za prezidenta. Ak by mal malú podporu, chce sa spojiť s iným kandidátom.

Predseda SNS Andrej Danko sa v RTVS v relácii O 5 minút 12 ospravedlnil za škodu, ktorú spôsobil svojou autonehodou. Priamo neodpovedal na otázku, či podstúpil dychovú skúšku, len konštatoval, že spravil všetko, o čo ho polícia požiadala. Jeho oponent Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) vyhlásil, že jeho strana bude žiadať Dankovo odvolanie z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

V priamom prenose Danko vyhlásil, že ide do boja o prezidentský palác. Ak by nezískal v priebehu kampane dostatočnú podporu, chce sa spojiť s iným „národným“ kandidátom.

Hanbím sa a škodu zaplatím

Danko sa ospravedlnil za škodu a tvrdil, že hneď v pondelok pôjde zaplatiť 1500 eur na magistrát. „Ďakujem za podporu pánovi Ficovi. Vedel som, že pán Pellegrini ma asi hodí cez palubu. Je mi to úprimne ľúto, hanbím sa. Pokiaľ by to malo ovplyvniť koalíciu, hneď vyvodím zodpovednosť,“ povedal Danko v relácii. Nepotvrdil, či plánuje odstúpiť.

„Nedotknem sa auta, kým táto nehoda nebude vyšetrená. Nemám problém ani od rána do večera zametať Dúbravku na verejnoprospešných prácach,“ vyhlásil Danko. Zároveň dodal, že je pri vyšetrovaní súčinný s políciou a je ochotný magistrátu škodu v plnej výške zaplatiť. Podľa jeho slov bol po autonehode zranený a domov si odišiel ošetriť zranenie. Čo presne sa stalo, nešpecifikoval.

Podpredseda NR SR v televízii rázne poprel, že by bol pred jazdou pil alkohol. Kritiku verejnosti a opozície za to, že po dopravnej nehode z miesta odišiel, Danko považuje za lynč a politický hyenizmus.

Danko spôsobil nehodu v bratislavskej Dúbravke vo štvrtok 11. januára. Magistrát hlavného mesta SR informoval o poškodení semafora až s odstupom času. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka oznámil, že sa začne trestné stíhanie vo veci poškodzovania a ohrozovania prevádzky verejnoprospešného zariadenia.

Mnoho Slovákov sa na nehode aj reakcii predsedu SNS zabáva. Zo semafora si urobili „pútnické miesto“ a zapaľujú pri ňom sviečky a kladú vence. Dopravné značenie označili za národnú pamiatku a mnoho ľudí si ho chodí pozerať.