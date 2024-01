Trafil som stĺp, no a čo? reagoval Andrej Danko. Z miesta činu odišiel, vraj nemohol spisovať správu o nehode so stĺpom

Za útek z miesta činu hrozí pokuta vo výške 200 až 1 000 eur alebo až zákaz šoférovania.

Andrej Danko spôsobil v noci zo štvrtka 11. januára na piatok 12. januára v bratislavskej Dúbravke autonehodu, pri ktorej zdemoloval semafor. „Trafil som stĺp, no a čo? Všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ uviedol Danko pre portál Startitup.

Danko zverejnil video, v ktorom vysvetľuje, čo sa stalo

Podpredseda Národnej rady sa priznal k nehode. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok večer šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.

„Narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovni, oznámil som to magistrátu. Ak treba ešte niečo urobiť, všetko si splním,“ uviedol Danko s tým, že spolupracuje s políciou. „Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada, a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti,“ dodal.

Šéf SNS narazil do semafora pre chodcov a z miesta činu odišiel. Autonehodu na polícii neohlásil. Policajtom sa podarilo vypátrať, že nehodu zapríčinil práve Danko, podľa olejovej škvrny, ktorá viedla až do garáže politika. Dankovi pri náraze odpadlo evidenčné číslo vozidla, aj vďaka nemu polícia rýchlo vypátrala meno majiteľa.

Bratislavská polícia potvrdila nočnú udalosť v cestnej premávke na križovatke ulíc Repašského – Saratovská. „Okolnosti predmetnej udalosti v súčasnosti objasňujeme,“ skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.