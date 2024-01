Na Slovensku skončili viaceré známe firmy, ktoré zamestnávali stovky ľudí. Počet konkurzov v roku 2023 výrazne vzrástol

Počet konkurzov rastie už tri roky za sebou.

V roku 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 332 konkurzov na majetok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a povolených 21 reštrukturalizácií. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, počet vyhlásených konkurzov v minulom roku oproti roku 2022 vzrástol o 19,42 %. Počet reštrukturalizácií medziročne klesol takmer o pätinu, pričom počet konkurzov rastie už tri roky za sebou.

„Ako predvlani, tak aj v minulom roku sa v konkurze najviac ocitali spoločnosti zo sekcie veľko- a maloobchodu. Viac ako polovica reštrukturalizácií bola povolená priemyselným podnikom,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.

Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v roku 2023 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Studio Moderna, ktorá zamestnávala od 200 do 249 pracovníkov. Dosahovala obrat od 30 do 50 miliónov eur. Spomedzi spoločností s povolenou reštrukturalizáciou boli najväčšími zamestnávateľmi priemyselné spoločnosti Geba Cables and Wires Slovakia a výrobca hliníka Confal. Zamestnávali od 150 do 199, respektíve od 50 do 99 pracovníkov.

Až štvrtina konkurzov bola v roku 2023 vyhlásená v sekcii veľkoobchod a maloobchod. Išlo o opravu motorových vozidiel a motocyklov (85), potom v priemyselnej výrobe (56), v stavebníctve (42). V týchto troch sekciách bola spolu vyhlásená viac ako polovica zo všetkých konkurzov vyhlásených v roku 2023.

Najviac konkurzov vyhlásili v Bratislavskom kraji

Najviac konkurzov súdy vyhlásili v Bratislavskom kraji (91). S výrazne nižšími počtami nasledovali Košický a Banskobystrický kraj so 40 konkurzmi. Najviac reštrukturalizácií bolo povolených spoločnostiam so sídlom v Nitrianskom kraji (9). Nasledoval Košický kraj (7) a Žilinský kraj (5).

Z dlhodobých analýz spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006 do konca decembra 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 5168 konkurzov a povolených 929 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.