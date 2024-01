Za núdzové pristátie a 7-hodinové čakanie dostali ako odškodné vodu a tatranku. Českí turisti sa sťažujú na populárnu spoločnosť

Od spoločnosti môžu dodatočne žiadať stovky eur.

Lietadlo spoločnosti Smartwings muselo núdzovo pristáť v Abú Zabí. Dôvodom bola technická porucha. Na palube sedelo niekoľko cestujúcich z Česka, ktorí tvrdia, že spoločnosť sa o nich nedostatočne postarala. Na náhradnom lete im ponúkli ako kompenzáciu vodu a tatranku, informuje o tom český portál tn.cz.

Spoločnosť tvrdí, že chyba nie je na ich strane a personál spravil maximum. Cestujúci čakali na náhradný let 7 hodín. „Celkove nás čakal 6-hodinový let, počas ktorého bol k dispozícii iba nápoj a tatranka. Žiadne iné občerstvenie na taký dlhý let a ani v rámci možnosti nákupu,“ opísal situáciu cestujúci.

Spoločnosť tvrdí niečo iné

„Cestujúcim bola ešte pred pristátím v Abú Zabí na palube lietadla podaná teplá večera s nápojmi. Potom čo bolo lietadlo odklonené, bolo pre všetkých cestujúcich na tamojšom letisku zaistené občerstvenie vo výške 12 eur,“ tvrdí hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková. Ďalej uviedla, že vzniknuté omeškanie lietadla vzniklo pre odbavenie veľkého množstva batožiny.





„Na lete z Abú Zabí do Prahy cestujúci dostali počas letu opakovane nápoje a tatranku,“ potvrdila hovorkyňa informáciu o tatrankách.

Cestujúci však majú nárok na odškodné. „V tomto konkrétnom prípade s 9-hodinovým oneskorením majú cestujúci nárok na kompenzáciu až 600 eur na osobu,“ informujú. Klienti môžu o odškodné požiadať prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach spoločnosti.