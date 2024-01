AKTUÁLNE: Peter Pellegrini ohlásil prezidentskú kandidatúru

Oznámil aj, že ak voľby vyhrá, tak sa vzdá funkcie predsedu strany Hlas a funkcie predsedu Národnej rady (NR) SR.

Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) v živom vysielaní na svojom Facebooku oznámil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách.

Pellegrini to oznámil v Banskej Bystrici počas svojho prejavu. „Týmto vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky,“ potvrdil Pellegrini. Za Pellegrinim sa počas príhovoru zobrazovalo heslo „Slovensko už potrebuje pokoj“.

„Slovensko sa musí rozhodnúť, či chce prezidenta, čo krajinu spája alebo rozdeľuje,“ povedal. Zdôraznil, že prezident musí mať za sebou skúsenosti na dôležitých postoch v politike. V prejave predstavil svoje vízie, ako je napríklad silný a starostlivý štát, v ktorom nebude záležať na tom, kde sa človek narodil alebo kde sa rozhodol žiť.

„Osobne budem garantom, že Slovenská republika ostane pevnou súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Ale budem presadzovať suverénnu zahraničnú politiku, ktorá obhajuje predovšetkým slovenské národnoštátne záujmy,“ dodal.

Vzdá sa svojich aktuálnych funkcií

Oznámil aj, že v prípade, že voľby vyhrá, vzdá sa funkcie predsedu strany Hlas a funkcie predsedu Národnej rady (NR) SR. Prezradil, že za nástupcu na post predsedu NR SR navrhne Richarda Rašiho alebo Denisu Sakovú. Ďalej povedal, že počas jeho funkcie ho nebude sprevádzať žiadna prvá dáma.

Podľa prieskumu by vyhral voľby

Pellegrini už 8. januára avizoval, že oznámi svoju prezidentskú kandidatúru.

Podľa najnovšieho volebného prieskumu AKO pre reláciu TV Joj Na hrane by v prvom kole prezidentských volieb v prvej polovici januára získal najviac hlasov práve Peter Pellegrini s podporou 40,6 %. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok s 37,7 %.

Prvé kolo volieb prezidenta SR bude v sobotu 23. marca.