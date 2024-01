AKTUÁLNE: Petru Vlhovú odviezol vrtuľník do nemocnice po hrozivom páde na pretekoch v Jasnej

Jej zdravotný stav nie je zatiaľ známy. Sezóna sa pre ňu pravdepodobne práve skončila.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová hrozivo spadla počas obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej. Prišli pre ňu kanadské sane aj helikoptéra, ktorá ju podľa informácii zo živého prenosu pretekov mala transportovať do nemocnice. Jej zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Po páde sa však niekoľko minút nevedela postaviť.

Petra Vlhová nezvládla nástrahy náročnej trate. Už vo vrchnej časti si zle nabehla do oblúka a snažila sa to zachrániť, no stratila rovnováhu, ľahko sa položila na bok a pri snahe o postavenie veľmi nepríjemne spadla. Jej tlačová hovorkyňa sa vraj k situácii vyjadrí neskôr.

Nehodu mala aj prvá pretekárka, líderka disciplíny a jedna z najväčších favoritiek obrovského slalomu Federica Brignoneová, ktorá vypadla z pretekov už na štvrtej bránke.