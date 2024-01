Majetkové priznanie premiéra Fica vraj nesedí. Poslanci od Matoviča podnikli kroky

Milan Vetrák na spoločnej tlačovej konferencii s poslankyňou Veronikou Remišovou upozornili na viaceré prípady, v ktorých majetkové priznania Fica nezodpovedajú realite.

Milan Vetrák z hnutia Slovensko podal podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Dôvodom sú majetkové priznania premiéra Roberta Fica, v ktorých chýba priznanie darov či hodnota užívania prenajímaných bytov. V utorok o tom v Národnej rade informoval Vetrák na spoločnej tlačovej konferencii s poslankyňou Veronikou Remišovou.

Fico, financie a ústavný zákon

Vetrák upozornil na to, že premiér mohol porušiť ústavný zákon tým, že v majetkových priznaniach sú chyby či nedostatočné informácie. To, či došlo k porušeniu zákona, musí podľa Vetráka posúdiť výbor. Zároveň však Fico v majetkovom priznaní neevidoval žiaden dar, a to aj napriek tomu, že sám sa v roku 2022 k jednému priznal, keď cestoval cez Turecko súkromným lietadlom do Dubaja.

„Taký let stojí približne 80 000 eur. Robert Kaliňák reagoval, že mal zľavu. Túto cestu zaplatil a v súčasnosti vyjde niekoľko desiatok tisíc eur. Verejný funkcionár má v majetkovom priznaní evidovať dary za viac ako 6 000 eur ročne,“ povedal Vetrák s tým, že výbor to musí prešetriť. Dar od Kaliňáka nepriznaný v majetkovom priznaní je však možným porušením ústavného zákona.

Ficove zárobky za posledných 20 rokov

Podľa Vetráka mal Fico za 20 rokov po zrátaní jeho príjmov zarobiť približne 800 000 eur. Po odčítaní nákladov na nájom, živobytie, drahé hodinky či autá podľa Vetráka nemôže objektívne vyjsť, že si premiér mohol kúpiť byt za 500 000 eur bez hypotéky.



Remišová uviedla, že Fico mal v majetkovom priznaní uvádzať aj zľavy z nájomného v byte poslanca Dušana Muňka (Smer-SD), no neurobil to. Byt od Muňka mal kúpiť za podozrivo nižšiu cenu než za neho v minulosti Muňko sám zaplatil.