Opitý lekár, ktorý napádal ľudí a trieskal nimi o stenu v nemocnici, môže opäť ordinovať. Súd mu trest odpustil

Ženám v kysuckej nemocnici spôsobil pomliaždenie a otras mozgu.

Agresívny lekár, ktorý v areáli nemocnice na Kysuciach napadol a zranil niekoľko ľudí, môže opäť ordinovať. Súd mu odpustil polovicu trestu, ktorý sa týkal zákazu vykonávať lekársku činnosť, informuje portál My Kusuce.

Opitý 71-ročný lekár vyčíňal v Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci ešte v júli 2020. Cez zatvorené dvere vnikol do zmrzlinového stánku, začal ničiť tovar a napadol prítomného muža. Podľa dostupných informácií do neho sácal a rukami boxoval do vrchnej časti jeho tela.

Ženami trieskal o stenu a okno

Neskôr zaútočil aj na ďalšieho muža, ktorý sa z vrátnice pokúšal zavolať políciu. Obaja muži vyviazli bez zranení, no lekár napadol aj dve ženy, ktorým spôsobil vážnejšie zranenia. Tie si vyžiadali niekoľkodňovú rekonvalescenciu.

Prvú ženu napadol pri zmrzlinovom stánku. Chytil ju oboma rukami za ramená a trieskal ňou o stenu stánku. Nepochopiteľným konaním jej spôsobil pomliaždenie a odreninu ramena, ktoré si vyžiadali 7-dňovú liečbu.

Ešte horšie vyviazla žena, do ktorej začal strkať na recepcii. Hlavu jej udieral o okno, čím jej spôsobil ľahký otras mozgu. Aj jej zranenia si vyžiadali týždeň liečenia.

Internistu z Čadce súd vlani v lete uznal vinným z prečinu výtržníctva a udelil mu pokutu 500 eur s náhradným trestom odňatia slobody na dva mesiace, zákaz činnosti viesť motorové vozidlá vo výmere päť rokov a sedem mesiacov a tiež mu na jeden rok zakázal poskytovať lekársku prax.

Trest je minulosťou

Ročný zákaz ordinovania je už minulosťou. Súd vyhovel žiadosti právneho zástupcu obžalovaného a odpustil mu polovicu trestu. Argumentom bolo to, že lekár podľa predložených listinných dôkazov viedol riadny život.

„Súd podmienečne upúšťa od zvyšku trestu zákazu činnosti poskytovania zdravotníckej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v zdravotníckom povolaní lekár. Zároveň určuje skúšobnú dobu šesť mesiacov a ukladá obmedzenie spočívajúce v zákaze alkoholických nápojov a návykových látok,“ vyhlásila uznesenie samosudkyňa Lýdia Stehurová. Žiadosti na zrušenie zákazu šoférovania súd nevyhovel.