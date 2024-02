Odborári varujú pred kolapsom slovenských železníc. Chýbajú zamestnanci v kľúčových profesiách, majú posledných pár týždňov

Ministerstvo ubezpečuje verejnosť, že pracuje na riešení.

Odborári varujú, že slovenským železniciam chýbajú dôležité profesie, ktoré zabezpečujú chod železníc. Taktiež upozorňujú, že ak by sa situácia neriešila, železničnej doprave na západnom Slovensku hrozí o niekoľko mesiacov kolaps, informuje RTVS.

Podľa Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov chýba na západnom Slovensku až 500 kľúčových zamestnancov, ako sú napríklad výpravcovia, výhybkári alebo posunovači. Odborári odhadujú, že pri neriešení situácie by kolaps mal nastať v polovici roka 2024. Pod „kolapsom“ si môžeme predstaviť výraznú redukciu vlakových spojov, a teda obmedzenie vlakovej dopravy na Slovensku.

Riešenie vážnej situácie

Ministerstvo dopravy ubezpečuje verejnosť, že urobí všetko pre to, aby sa katastrofické scenáre nenaplnili. So železnicami rezort dopravy rokoval naposledy v pondelok 5. februára.

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej uviedol, že železničiarom by pomohla novela zákona, ktorá by bývalým zamestnancom, ktorí odišli do predčasného dôchodku, umožnila opätovný návrat. Tí totiž zo zákona nemôžu popri penzii pracovať. Podľa Mateja už veľa iných možností neostáva. Zároveň však uviedol, že aj keď je situácia mimoriadne vážna, cestujúcim nehrozia žiadne bezpečnostné riziká.