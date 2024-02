Mongolský exprezident vysmial Putina. Z historického pohľadu má Mongolsko nárok na veľkú časť Ruska

Bývalý mongolský prezident Elbegdorj Tsakhia sa vysmial Vladimirovi Putinovi po tom, čo vyšiel jeho rozhovor s americkým novinárom Tuckerom Carlsonom. Ruský prezident v rozhovore ospravedlňoval vojnu na Ukrajine aj tým, že má na ňu historické právo, pretože v minulosti bola súčasťou Ruska.

Tsakhia preto na sociálnej sieti X zverejnil mapu historického Mongolska, podľa ktorého patrilo územie Ruska pod mongolskú správu.

„Po Putinovom rozhovore. Našiel som mongolskú historickú mapu. Nerobte si starosti. Sme mierumilovný a slobodný národ,“ napísal výsmešne v príspevku.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK