AKTUÁLNE: Ján Mikas skončí na pozícii hlavného hygienika, povedal Peter Pellegrini

Pellegrini tvrdí, že sa o tom rozprávali už dlhšie.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini tvrdí, že dnes alebo zajtra odvolajú hlavného hygienika Jána Mikasa. „O výmene pána Mikasa sme hovorili dávnejšie pred tým, ako to avizoval pán predseda Danko. Je to na základe iniciatívy Hlasu a pani ministerky Dolinkovej,“ povedal pre Plus jeden deň.

Na jeho pozíciu dosadia podľa šéfa Hlasu ženu, ktorej meno neprezradil. „Môžem povedať, že to bude žena, ktorá je dlhoročnou pracovníčkou v tejto oblasti a má predstavu o lepšom riadení hygieny na Slovensku,“ povedal.

Zároveň však odmietol, že pôjde o politickú nomináciu. „Chce z úradu urobiť aj niečo viac, aby nemal iba meno, že je represívny. Úrad hlavného hygienika robí aj inú úžasnú prácu, o ktorej často ani netušíme,“ dodal.