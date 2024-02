AKTUÁLNE: Vláda schválila menovanie syna Tibora Gašpara za nového riaditeľa SIS

Na dnešnom rokovaní vláda vyslovila súhlas s jeho menovaním.

Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS). Vláda na stredajšom rokovaní vyslovila súhlas s jeho menovaním.

Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.



Vyštudovaný právnik Pavol Gašpar pôsobil v minulosti v polícii i justičných orgánoch, viedol aj advokátsku prax. V súčasnosti je štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR.



V súvislosti s postom šéfa SIS sa spomínal otec Pavla Gašpara, poslanec Národnej rady SR za Smer-SD a bývalý prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. V súčasnosti je vedením SIS poverený Tomáš Rulíšek.

Kritika Majerského

Nominácia súčasného štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) je ďalšou z pochybných nominácií súčasnej vlády. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v reakcii na návrh vlády.

„Z jeho životopisu nevieme povedať, či má vôbec nejaké skúsenosti so spravodajskými službami. Pochybujeme, že bude akceptovaný medzinárodnou spravodajskou komunitou, v ktorej má SIS už dnes veľmi pokrivený kredit,“ poznamenal líder KDH.

Nominácia sa nepozdáva ani Kolíkovej

Pavol Gašpar nemôže byť na čele Slovenskej informačnej služby. Tvrdí to predsedníčka parlamentného výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková zo SaS. Myslí si, že Gašpar nespĺňa odborné kritériá, navyše je pomstychtivým človekom a vo funkcii bude len predĺženou rukou premiéra Roberta Fica. Šéfa SIS vymenúva prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa Kolíkovej sú dôvody na jeho nevymenovanie „jednoznačné“.

„Toto menovanie jednoznačne ukazuje, že táto vláda aj premiér Fico absolútne rezignovali na čo i len zdanie, že im nejde o pomstu. Predsa vybrať si za šéfa SIS syna obžalovaného poslanca, ktorý pomstu vyhlásil na poľovníckej chate, je samo osebe diskvalifikujúce,“ povedala Kolíková novinárom. „Takáto osoba nemôže byť na čele SIS, ktorá má v rukách všetky nástroje na ochranu a bezpečnosť na Slovensku. Nemôže tam byť pomstychtivý človek,“ dodala.



Poslankyňa upozornila aj na konflikt záujmov poslanca Národnej rady Tibora Gašpara, ktorý je otcom Pavla Gašpara. „Je tu samotný konflikt záujmov jeho otca, ktorý ho má kontrolovať ako člen výboru na kontrolu SIS. Neviem, ako bude otec kontrolovať svojho syna. Dalo by sa to vyriešiť odvolaním a zvolením nového člena, ale už to samo ukazuje, že niečo tu asi nie je v poriadku,“ povedala. Slovensko podľa nej začína byť izolované v spolupráci medzi tajnými službami. „A môžeme očakávať, že toto bude toho bodka,“ uzavrela Kolíková.