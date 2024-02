Slováci už na zálohovaní fliaš otočili milióny eur. Vrátili sme ich 2 miliardy

Slováci vyzbierali zhruba za dva roky dve miliardy zálohovaných obalov.

Slováci vyzbierali zhruba za dva roky dve miliardy zálohovaných nápojových obalov. Spolu sa vyprodukovalo 125-tisíc zlisovaných balíkov plastových fliaš a 39-tisíc balíkov hliníkových plechoviek. Informovala o tom marketingová manažérka Správcu zálohového systému Monika Farka.

„Ak by sme len samotné balíky zo zlisovaných spracovaných plastových fliaš poukladali vedľa seba, tak by sme takmer dosiahli vzdialenosť z Bratislavy do Trenčína. V prípade zlisovaných balíkov z vyzbieraných plechoviek to je tiež dĺžka rovná vzdialenosti z Košíc až do Prešova,“ uviedol správca.

Slovensko splnilo cieľ

Miera návratnosti obalov za rok 2023 dosiahla úroveň 92 %. Slovensko tým podľa správcu napĺňa zákonný cieľ pri zálohovaní, ktorý mal byť dosiahnutý v roku 2025. „Slovákom sa tak dokonca podarilo presiahnuť cieľ stanovený Európskou úniou, a to do roku 2029 dosiahnuť viac ako 90 % návratnosť plastových fliaš a plechoviek,“ skonštatoval.

Fľaše a plechovky na nápoje sa na Slovensku zálohujú od roku 2022. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90 % návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek.