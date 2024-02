NDS upozorňuje na mimoriadnu uzáveru dôležitého tunela. Bude trvať niekoľko hodín

Uzávera sa týka úseku od križovatky Poprad západ po Mengusovce vrátane tunela Bôrik.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na mimoriadnu uzáveru diaľnice D1 pod Tatrami. Tá sa bude v noci zo soboty 17. februára na nedeľu 18. februára týkať úseku od križovatky Poprad západ po Mengusovce vrátane tunela Bôrik. Informovali o tom z komunikačného oddelenia NDS.

„Dôvodom uzávery je servis technológií tunela,“ uviedla NDS. V smere do Bratislavy bude uzávera platiť od polnoci do 4.00 h a v opačnom smere od 00.30 h taktiež do 4.00 h. Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.