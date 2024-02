AKTUÁLNE: Prezidentka Čaputová oznámila ďalší postup v súvislosti so schválenou novelou Trestného zákona

Oznámila to vo svojom vyhlásení v Prezidentskom paláci.

Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že podá návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu novely Trestného zákona s ústavou. Podala aj návrh na pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne.

„Nevyhnutným predpokladom môjho podania na ÚS preto je, že som novelu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím, a preto ju na súde namietam. Je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň,“ vysvetlila Čaputová.

Novelu však prezidentka podpísala a neuplatňuje si právo veta, pretože nechce, aby novela nadobudla účinnosť ani na jeden deň. Ako dôvod uviedla, že koalícia by sa mohla jej vetom zaoberať až posledný deň pred nadobudnutím účinnosti. Ústavný súd by tak nemal čas na to, aby novelu Trestného zákona pozastavil.

Prezidentka argumentovala tým, že prijatie zákona je zlou správou pre občanov. V momente, keď novela nadobudne účinnosť, budú mať mnohí problém domáhať sa spravodlivosti.

Povedala aj to, že samotnú novelu pripravovali ľudia, ktorých sa zmeny týkajú.

Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR minulý týždeň. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.