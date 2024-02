Populárna streamovacia služba pripravuje veľké zmeny: zavedie reklamy a zdraží bežné predplatné

Bežné predplatné zdražie o dve eurá mesačne.

Populárna streamovacia služba SkyShowtime oznámila, že zavádza reklamy. Uvedie totiž nové predplatné s názvom Štandardné s reklamami. Existujúce predplatné dostane názov Štandardné Plus a nebude obsahovať reklamy, no výrazne zdražie. Upozornil na to portál Rewind.

„Predplatiteľom, ktorí majú Štandardné predplatné s reklamami, sa bude zobrazovať reklama. Počas prehliadania knižnice titulov sa nezobrazujú žiadne reklamy. Hoci frekvencia a trvanie reklám sa líšia, predplatiteľom sa budú zobrazovať v priemere približne 4 minúty reklám za hodinu,“ vysvetlila platforma SkyShowtime pre Rewind.

Do 22. apríla 2024 bude stále dostupná súčasná verzia predplatného, ktorá aktuálne stojí 5,99 €. Po novom bude v ponuke predplatné Štandardné Plus (bez reklám) za 7,99 € mesačne a 62,99 € ročne, pri ktorom ťa nebudú rušiť reklamy. Štandardné predplatné s reklamami bude stáť 4,99 € mesačne a 39,99 € ročne.

Ponúknu rovnaký obsah

Monty Sarhan, generálny riaditeľ SkyShowtime, uviedol, že všetky verzie predplatného budú ponúkať rovnaký obsah. „Spustením nášho nového Štandardného predplatného s reklamami služba SkyShowtime i naďalej vedie z hľadiska ceny a kvality, pretože poskytuje zákazníkom ešte dostupnejšiu ponuku zábavy pre celú rodinu,“ podotkol.

SkyShowtime bude prvou streamovacou službou, ktorá spustí predplatné s reklamami na všetkých svojich dvadsiatich trhoch v Európe, a to vrátane Česka a Slovenska. Zavádzanie reklám v streamovacích službách je spôsobené hlavne stagnáciou predplatiteľov a vysokou zadlženosťou.