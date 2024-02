VIDEO: V Rusku zadržali stovky ľudí. Do ulíc si prišli uctiť pamiatku zosnulého Alexeja Navaľného

V Rusku zadržali úrady desiatky ľudí po tom, čo vyšli do ulíc, aby si pripomenuli smrť Putinovho kritika Alexeja Navaľného. V Petrohrade ruské súdy odsúdili na 14-dňový trest vo väzení 154 osôb.

Podľa skupín pre ľudské práva a nezávislé médiá odsúdili stovky ľudí po celej krajine. Protestujúci vraj porušili zákony zamerané proti protestom. Spontánne zhromaždenia na pamiatku Navaľného si iba v Moskve a Petrohrade vyžiadali zadržanie viac ako 400 ľudí.

O smrti opozičného politika Navaľného informovala ruská väzenská služba v piatok 16. februára. Podľa ich vyhlásenia mu prišlo na prechádzke zle a okamžite stratil vedomie. Navaľného tím jeho úmrtie označil za vraždu.

Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov režimu prezidenta Vladimira Putina a podarilo sa mu vyburcovať rozsiahle protesty. Uväznili ho na začiatku roka 2021 po tom, ako sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej obviňoval Kremeľ.

