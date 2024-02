Našlo sa mŕtve telo Navaľného. Na hrudi má mať modriny, pravdepodobne vznikli pri jeho oživovaní

Matke Navaľného povedali, že jej syna postihol „syndróm náhleho úmrtia“. Takáto diagnóza však v Medzinárodnej klasifikácii chorôb neexistuje.

Telo ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý zomrel v piatok v trestaneckej kolónii, sa nachádza v márnici okresnej nemocnice v sibírskom meste Salechard. Jeho pitva sa do soboty 17. februára neuskutočnila.



Salechard s viac ako 50 000 obyvateľmi je hlavným mestom Jamalskoneneckého autonómneho okruhu. Trestanecká kolónia Polárny vlk, kde Navaľnyj zomrel, je od neho vzdušnou čiarou vzdialená asi 50 kilometrov severozápadne a leží už za polárnym kruhom.



Nemenovaný pracovník záchrannej služby pre Novu Gazetu povedal, že kolegovia ho informovali o tom, že na Navaľného tele sa našli modriny, ktoré boli spôsobené ešte keď žil, zrejme však vznikli pri oživovaní. „Ako pracovník záchranky s pomerne bohatými skúsenosťami môžem povedať, že také zranenia, ako ich opísali tí, čo ich videli, vznikajú pri kŕčoch,“ uviedol záchranár.

Modriny na tele



Podľa neho modriny svedčia o tom, že Navaľnyj mal pred smrťou kŕče a pri oživovaní držali ho zamestnanci trestaneckej kolónie. Modrinu mal aj na hrudníku, čo je známkou toho, že skutočne došlo k pokusom o masáž srdca. Záchranár predpokladá, že Navaľnyj „s najväčšou pravdepodobnosťou“ zomrel na zástavu srdca.



Zamestnanec salechardskej stanice prvej pomoci pre Novu Gazetu Europa povedal, že Navaľného telo najskôr prevezené do neďalekého mesta Labytnangi, no 16. februára večer ho odviezli do okresnej nemocnice v Salecharde na Ulici Mieru. Potom sa rozšírila informácia, že miestni patológovia majú zakázané vykonávať pitvy. Zamestnanec poznamenal, že telá tých, ktorí zomrú v trestaneckých kolóniách, obvykle prevezú na Úrad súdneho lekárstva na Glazkovovej ulici.



Nova Gazeta Europa cituje aj miestneho taxikára, podľa ktorého na letisku v Salecharde, kde z Moskvy prilietajú dva pravidelné lety denne, pristáli 17. februára dve lietadlá mimo plánu. Nevylúčil, že v jednom z nich mohli byť špecialisti, ktorí majú vykonať pitvu tela Navaľného.

Ruská väzenská služba tvrdí, že mu prišlo nevoľno

O úmrtí Navaľného informovala ruská väzenská služba, podľa ktorej odsúdenému politikovi prišlo v piatok po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie. Privolaní zdravotníci z nemocnice v meste Labytnangi sa Navaľného pokúšali oživovať viac ako pol hodiny, ale neboli úspešní.



Navaľného spolupracovníci v sobotu informovali, že matke Navaľného povedali, že jej syna postihol „syndróm náhleho úmrtia“. Takáto diagnóza však v Medzinárodnej klasifikácii chorôb neexistuje.

Polícia zadržala stovky ľudí

Na mnohých miesta v Rusku sa v piatok a sobotu konali spontánne zhromaždenia na pamiatku Navaľného. Bezpečnostné zložky na nich zadržali najmenej 401 ľudí, najviac v Petrohrade a Moskve, vyplýva z najnovších údajov mimovládne organizácie OVD-Info monitorujúcej zatýkania na nepovolených podujatiach v Rusku.



V Moskve pri Soloveckom kameni, pamätníku obetiam politických perzekúcií z obdobia bývalého Sovietskeho zväzu, si Navaľného „a ďalšie obete politických represií v Rusku“ v nedeľu uctila veľvyslankyňa USA Lynne Tracyová.