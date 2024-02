VIDEO: Pri parkovaní nechtiac stúpil na plyn a vpálil cez okná do reštaurácie. V aute mal len 6-ročné dieťa

Vodič v rumunskom meste Baile Herculane zaparkoval pred hotelovou reštauráciou auto značky BMW. Ihneď nato však omylom stúpil na plyn a vozidlom prerazil okná reštaurácie. Muž je teraz povinný zaplatiť spôsobené škody.

Rumunský portál stiridecluj.ro informoval, že bezpečnostné kamery zachytili aj situáciu pred nehodou. Na záberoch z kamery vidno, že z auta vystúpila žena a snažila sa niečo zobrať z predného sedadla.

Počas incidentu sedelo na zadnom sedadle auta len 6-ročné dieťa. Jemu ani vodičovi sa nič nestalo. Keď vodič BMW omylom stúpil na plyn, ženu zrýchlenie auta zrazilo na zem. Auto následne v interiéri reštaurácie zničilo stoly aj stoličky.

🚙 A man had just parked his car before accidently driving forwards and through the window of a restaurant in Băile Herculane, Romania. The driver and his child sat in the back seat were both uninjured.



