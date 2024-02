Súkromný modul Američanov pristál na Mesiaci. NASA má v rámci programu veľké plány do budúcnosti

Komerčný lunárny modul Odysseus triedy Nova-C americkej súkromnej spoločnosti Intuitive Machines (IM) pristál na povrchu Mesiaca a vyslal odtiaľ signál.

V piatok to oznámila daná spoločnosť.

„Naše zariadenie je bezpochyby na povrchu Mesiaca a my od neho dostávame signál,“ povedal Tim Crain zo spoločnosti Intuitive Machines. „Gratulujem tímu IM. Uvidíme, koľko toho ešte dokážeme získať,“ dodal Crain. Misia tohto modulu sa nazýva IM-1.

Nova-C je trieda lunárnych pristávacích modulov navrhnutých na dopravu malého užitočného nákladu na povrch Mesiaca. Ide o súčasť programu Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) s názvom Komerčné lunárne nákladné služby.

Samotný CLPS je súčasťou programu NASA s označením Artemis. Jedným z dlhodobých cieľov programu Artemis je zriadenie stálej základne s posádkou na Mesiaci.

Misia IM-1 predstavuje prvé pristátie amerického zariadenia na Mesiaci po viac ako 50 rokoch. Modul v tvare šesťuholníka pristál v blízkosti južného pólu Mesiaca o 0.23 h, pričom spomalil z rýchlosti 6500 kilometrov za hodinu.

Miesto pristátia Malapert A je impaktný kráter vzdialený 300 kilometrov od južného pólu Mesiaca. Modul odštartoval 15. februára na palube stredne ťažkej nosnej rakety Falcon 9 americkej súkromnej spoločnosti SpaceX.

Odysseus, @Int_Machines’ uncrewed Moon lander, is targeted to touch down at the lunar South Pole at 5:30pm ET (2230 UTC) Feb. 22. Watch live with us as this Moon delivery brings science instruments to study the region. https://t.co/7U0WfJG56bpic.twitter.com/9JXBdD4y6K