Prvé kolo prezidentských volieb by vo februári vyhral P. Pellegrini

Prvé kolo prezidentských volieb by vo februári vyhral Peter Pellegrini, ktorý by dostal 42 percent hlasov. Do druhého kola by sa takmer s istotou dostal s Ivanom Korčokom. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý bol realizovaný od 16. do 21. februára.



V prvom kole volieb by na druhom mieste skončil Korčok, ktorého by volilo 36,3 percenta opýtaných. Za ním by nasledovali Štefan Harabin (8,5 percenta), Igor Matovič a Ján Kubiš (obaja 3,4 percenta), Krisztián Forró (3 percentá), Marian Kotleba (1,7 percenta), Patrik Dubovský (1,3 percenta), Andrej Danko (1,1 percenta) a Milan Náhlik (0,3 percenta).

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Pellegrini by vyhral aj druhé kolo prezidentských volieb. Volilo by ho 53,8 percenta respondentov, zatiaľ čo Korčoka 46,2 percenta.