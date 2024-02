VIDEO: Ruská polícia odvliekla z protestov novinárov. Pred Kremľom zadržali niekoľko ľudí

Ruská polícia v sobotu pred Kremľom zadržala najmenej štyroch ľudí vrátane reportérov na proteste manželiek zmobilizovaných vojakov bojujúcich na Ukrajine. Video zverejnené nezávislým médiom SOTA na Telegrame ukazuje, ako polícia zadržala dvoch ľudí v žltých vestách s nápisom „Press“ a dvoch ďalších.

Väčšina ľudí v uliciach Moskvy povedala agentúre AFP, že podporuje vojakov bojujúcich na Ukrajine. „Som hrdá na našich mužov,“ povedala 27-ročná Nadežda, environmentálna inžinierka. „Samozrejme, že sa o nich bojím, ale je príjemný pocit, že sa im darí skvele, bojujú za našu krajinu,“ dodala.

Jeden z mála, kto vyslovil alternatívny názor, bol Konstantin, učiteľ herectva pracujúci ako čašník: „Som proti akejkoľvek vojne. Prešli dva roky a štve ma, že ľudia sa nevedia medzi sebou rozprávať a sú stále vo vojne.“

In Moscow, police detained journalists at a rally organized by the wives of mobilized soldiers pic.twitter.com/zYRVrXcUei