Telo Alexeja Navaľného vydali matke zosnulého politika. Žiadali o to niekoľko dní

Ruské úrady odovzdali telo zosnulého kritika Kremľa Alexeja Navaľného jeho matke. Oznámila to v sobotu Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová. Príbuzní a podporovatelia opozičného lídra žiadali už niekoľko dní ruské vedenie o vydanie tela, aby ho moli dôstojne pochovať.

Navaľnyj zomrel podľa ruskej väzenskej služby v piatok 16. februára v odľahlej trestaneckej kolónii za polárnym kruhom. Jeho matke Ľudmile Navaľnej, ktorá na ďaleký sever odcestovala spolu s advokátom ešte uplynulý víkend, umožnili vidieť synovo telo až v stredu večer. Vydali jej úmrtný list, ale nie telo na pochovanie. Oboznámili ju tiež s lekárskou správou, podľa ktorej zomrel prirodzenou smrťou.

„Alexejovo telo odovzdali jeho matke. Ďakujeme všetkým, ktorí to spolu s nami požadovali,“ napísala Jarmyšová v sobotu na sociálnej sieti. Správu potvrdil s rovnakým poďakovaním aj riaditeľ Navaľného nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov.

Vdova po politikovi Julija Navaľná predtým obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina, že znevažuje kresťanstvo, keď sa snaží Navaľného matku prinútiť, aby súhlasila s tajným pohrebom.

Jarmyšová uviedla, že plány na pohreb stále nie sú jasné. „Ľudmila Ivanovna je stále v Salecharde. Pohreb sa ešte neuskutočnil. Nevieme, či úrady zabránia tomu, aby sa konal tak, ako si to želá rodina a ako si to Alexej zaslúži,“ doplnila.

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.



Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…