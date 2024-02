VIDEO: Muž z Česka sa vyhrážal, že bude strieľať do matiek a detí. Táto civilizácia má vymiznúť, vyhlásil

Na sociálnej sieti polícia zverejnila video so zábermi zo zadržania muža.

Polícia ČR na sociálnej sieti Facebook zaznamenala niekoľko príspevkov, v ktorých sa narkoman z Česka vyhrážal zabíjaním. Vo štvrtok 22. februára ho kriminalisti spoločne so zásahovou jednotkou zadržali v byte v severnom Plzensku.

Na sociálnej sieti sa obvinený vyhrážal bezhlavým strieľaním. V jeho slovách zaznelo, že bude strieľať aj do detí a matiek, pretože podľa neho má táto civilizácia vymiznúť. Vo svojich statusoch o sebe hovoril ako o narkomanovi, ktorý už nemá čo stratiť.

Našli u neho granátomet

Pôvodne bol muž podozrivý zo spáchania prečinu násilia voči skupine obyvateľov a jednotlivcovi. Bol podozrivý aj z prečinu šírenia poplašnej správy. Počas domovej prehliadky u neho však polícia našla muníciu a granátomet. Obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania.

Polícia ČR na platforme X uviedla, že bude dávať podnet na to, aby šiel obvinený do väzby. Na sociálnej sieti zároveň zdieľala video so zábermi zo zadržania muža.