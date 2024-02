V zariadení pre seniorov v Košiciach zasahovala polícia. Agresívny muž hrýzol do krku klientov

Museli k nemu privolať záchranku.

V domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Košickej Barci zasahovala v stredu 28. februára ráno polícia. Jeden z klientov vraj podľa informácií Korzára napádal ostatných ľudí.

43-ročný agresívny muž údajne škrtil klientov a niekoľkých pohrýzol do krku. Incident sa zaobišiel bez zranení ostatných. „Áno, bola tu polícia. Odviedla v spolupráci so záchrankou jedného muža. Bol agresívny. Občas sa to stáva, nie je to však príliš časté,“ povedal portálu zamestnanec.

Výjazd potvrdila aj polícia. „Išlo o osobu, u ktorej už bolo v minulosti zaznamenané agresívne správanie,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

K mužovi museli privolať aj záchranku. Hovorkyňa operačného strediska informovala, že muž mal úraz v driekovej oblasti. Nie je potvrdené, ako sa zranil.