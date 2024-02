Pozor na dopravné obmedzenie pri Strečne. Vodiči sa musia pripraviť na uzavretie premávky

Doprava bude obmedzená v oboch smeroch.

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na ceste I/18 Strečno. Na ceste plánujú vykonávať práce, počas ktorých sa budú umiestňovať betónové zábrany s ochrannými sieťami. Vodiči sa musia pripraviť na krátkodobé uzavretie premávky v oboch smeroch.

Obmedzenie sa začne 29. februára od 19.00 h. „Počas prác môže dôjsť ku krátkodobému obmedzeniu cestnej premávky,“ napísali policajti na Facebooku.

Doprava bude pri Strečne obmedzená aj 1. a 2. marca. Vodiči sa musia pripraviť na to, že v piatok budú dopravu budú od 20.00 do 8.00 h riadiť striedavo v jednom pruhu. Rovnako to bude aj v sobotu 2. marca.

Policajti upozorňujú aj na to, že dopravu budú musieť obmedziť aj v oboch smeroch. „Pri prácach, vykladaní betónových panelov, bude na nevyhnutne potrebnú dobu uzatváraná premávka v obidvoch smeroch,“ dodali policajti.