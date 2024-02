Zo stredného Slovenska odchádza veľký investor. Bude musieť prepustiť stovky ľudí

Viac ako 100 ľudí presunú do iného závodu, zvyšok prepustia.

Z Hnúšte (okres Rimavská Sobota) odchádza veľký juhokórejský investor Yura Eltec. Spoločnosť odchádza pre vysoké náklady na prevádzku. Fabrika zamestnávala vyše 500 ľudí, prepustí viac ako 300, zvyšok prejde do závodu v Rimavskej Sobote, informuje RTVS.

„Máme takú informáciu, že do evidencie nám príde okolo 320 ľudí, okolo stovky by malo prejsť do Rimavskej Soboty. Bola som osobne na rokovaní na zamestnaneckej rade a bola som nemilo prekvapená, že zástupcovia ako keby ani nemali záujem riešiť situáciu,“ povedala riaditeľka Úradu práce v Rimavskej Sobote Aneta Vargicová.

Hnúšťa aktuálne hľadá nového investora. Región navštívil aj poradca premiéra a pomoc sľúbila aj ministerka hospodárstva. „Máme viacero záujemcov, samozrejme, ale každý má nejaké iné požiadavky, aj čo sa týka zamestnanosti a aj priestoru. Dúfam, že sa čoskoro rozhodneme a nájdeme toho pravého, ktorý by nám pomohol z tejto nezamestnaneckej krízy,“ informoval primátor Hnúšte Martin Pliešovský.