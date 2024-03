Ku kauze s „narysovanou čiarou“ Adama Ružičku sa vyjadril aj Marián Gáborík. Možno aj dobré, že toto sa stalo, odkázal

Gáborík kariéru Adama Ružičku nehádže do koša. „V prvom rade si musí dať dokopy svoj život. Ten hokej je teraz druhoradá vec,“ povedal.

Ku škandálu slovenského hokejistu Adama Ružičku s „narysovanou čiarou“ a kreditkou, po ktorom si za sebou pravdepodobne zabuchol dvere v NHL, sa vyjadril aj bývalý hokejista Marián Gáborík.

Podľa portálu sport24.sk Gáborík nešťastnú kauzu rozoberal v livestreame s Borisom Valábikom. „Pokúšal som sa s ním spojiť, ale nepodarilo sa mi to,“ povedal. „Bola to obrovská chyba, ale je to mladý chalan.“

Hokej je teraz druhoradá vec

„Určite sa dáva teraz dokopy. Neviem, či má problém s tým alebo nemá, čo sa týka sa nejakej závislosti. V prvom rade si musí dať dokopy svoj život. Ten hokej je teraz druhoradá vec,“ uviedol niekdajší hráč zámorskej NHL.

Gáborik v celej veci vidí aj niečo pozitívne. „Možno aj dobré, že toto sa stalo, že to nevyústilo do iných problémov. Napríklad že by sa predávkoval, sadol do auta a niekoho zrazil, nedajbože. Takže keď hľadám nejaké pozitívum v tomto, tak toto je asi jediné,“ dodal.

„Netreba kopať do neho a dávať ho na druhú, tretiu koľaj. Budúcnosť tam je, ale ako on s ňou naloží, to je na ňom. Ak by som bol šéfom klubu, tak by som mu šancu dal,“ uzavrel s tým, že v ňom aj napriek chybe stále vidí potenciál.

Zdroj: TASR/František Iván

Nerozvážnosť Ružičku pravdepodobne bude stáť kariéru

Ružička na sociálnej sieti uverejnil video s bielym práškom a s kreditnou kartou. Napriek tomu, že hokejista video do niekoľkých minút zmazal, ľudia ho stihli rozšíriť po sociálnych sieťach. Jeho tím Arizona Coyotes informoval, že hokejistu umiestnili na takzvanú waiver listinu a podľa všetkého s ním chcú ukončiť kontrakt.

„Spravil som veľkú chybu a poučím sa z toho. Všetkých vás mám rád a navždy vám budem vďačný. Adam,“ napísal Ružička na Instagrame a následne sa odmlčal. Po incidente ho odpísal aj SZĽH. „Slovenský zväz ľadového hokeja odsudzuje správanie Adama Ružičku, ktoré nie je v súlade s hodnotami reprezentanta, a preto s ním v nominácii na prípravné zápasy a májové majstrovstvá sveta nepočítame,“ uviedol SZĽH.