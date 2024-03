Pellegrini tvrdí, že bude nadstranícky prezident. Vyjadril sa aj k tomu, aký má byť jeho vzťah s Ficom

Pellegrini tvrdí, že premiér prezidentovi nemôže rozkazovať.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini v rozhovore pre RTVS povedal, že by mohol byť nadstranícky prezident aj napriek tomu, že je aktuálne súčasťou vlády Roberta Fica. Prezident by mal podľa neho zastupovať záujmy ľudí a nie záujmy politikov.

„Prezident nemôže byť prezidentom koalície ani opozície. Som presvedčený, že ak dostanem dôveru ľudí, budem vedieť vykonávať pozíciu prezidenta tak, ako sa má,“ tvrdí prezidentský kandidát Pellegrini.

V relácii na RTVS povedal aj to, že nebude slúžiť premiérovi. Vyhlásil to v reakcii na výzvu Roberta Fica, ktorý tvrdí, že nový prezident má vyvodiť dôsledky voči predsedovi Ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi v súvislosti s únikom rozhodnutia o pozastavení novely Trestného zákona. Pellegrini tvrdí, že by si predsedu vlády zavolal po zvolení do paláca a porozprával sa s ním o tom.

Predseda Hlasu však tvrdí aj to, že prezident nemôže byť iba opozíciou koalície. „Tá logika o nejakej rovnováhe je trošku pomýlená, pretože ak by bola vláda v úplne inom zložení, tak by som chcel vidieť, čo by protikandidát hovoril a či by vyzýval všetkých, aby volili Roberta Fica, ak by bola vo vláde PS,“ povedal.