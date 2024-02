Veľký rozhovor s Ivanom Korčokom: Hovoriť Ukrajincom, aby sa vzdali, je pokrytecké a zbabelé

Obnovujeme reláciu Face To Face s Adelom Ghannamom. Ako prvý naše pozvanie do relácie prijal občiansky prezidentský kandidát Ivan Korčok.

Sú štyri týždne do volieb a Ivanovi Korčokovi sa stále nepodarilo konfrontovať s lídrom v prieskumoch Petrom Pellegrinim. V kampani zatiaľ už stihol zažiť diskreditačné videá o údajnej spolupráci s komunistickou ŠtB, ale aj pripomínanie starej kauzy slovenského predsedníctva a agentúry Evka.



Pri nej odmieta ako bývalý štátny tajomník rezortu diplomacie politickú zodpovednosť a hovorí, že má čisté svedomie. Sľubuje, že bude ako prezident robiť protiváhu vláde, a kvituje krok prezidentky Zuzany Čaputovej obrátiť sa na Ústavný súd s veľkou novelou Trestného zákona.



O tom všetkom, ale aj o postojoch k Ukrajine či k vojne v Pásme Gazy, sme sa s Ivanom

Korčokom rozprávali v novej sérii relácie Face to Face s Adelom Ghannamom.

Prekvapilo vás niečo v kampani?

Nie celkom, ale jedna vec ma prekvapuje. Sú štyri týždne do prezidentských volieb a občania, ktorí budú rozhodovať o budúcej hlave štátu, nevidia prezidentských kandidátov v súboji. Podľa mňa je to trošku anomália, ktorej teraz čelíme.

A prečo si myslíte, že ich nevidia? Peter Pellegrini to blokuje? Odmieta to? Ako to je?

No ja poviem o sebe. Ja potvrdzujem účasť vo všetkých debatách, ale otvorene hovorím, že dostávam rôzne pozvania do debát, ktoré majú rôzne zloženie, ktoré považujem za úplne irelevantné. Ale to podstatné je to, že iní kandidáti vrátane Petra Pellegriniho, lídra preferencií, vidíme, že sa tomu vyhýba. Podľa môjho názoru to nie je dobré pre občanov Slovenskej republiky. Toto je vážna vec, volíme hlavu štátu. Ja ponúkam úplne slušnú, normálnu a otvorenú diskusiu kdekoľvek a v akomkoľvek formáte. Bolo by fajn, aby takáto diskusia bola štyri týždne pred voľbami.

Ja len na margo toho poviem, že pán Pellegrini odmietol prísť aj k nám na rozhovor. Mrzí nás, že sa pán predseda parlamentu takto rozhodol, avšak dvere má v Refresheri otvorené. Prejdime však k veci. Neprekvapilo vás napríklad aj to, že o vás bude robiť videá aj právoplatne odsúdený advokát Zoroslav Kollár?

Samozrejme, že ma to prekvapilo, to som vôbec nečakal. Hlavne tá téma, ktorú na mňa vytiahol.

Zoroslav Kollár urobil dve videá, kde vás obviňuje z toho, že ste spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou. Tie dve videá, ktoré som videl ja, majú 200-tisíc videní, čo je naozaj veľmi veľa. Ako teda na to reagujete? Spolupracovali ste vedome či nevedome so Štátnou bezpečnosťou počas bývalého režimu?

No dobre, že sa pýtate, lebo vlastne v priebehu pár hodín zareagovali dve inštitúcie a chcem povedať, že v takejto vypätej situácii tu vidíme, aká je dôležitá úloha inštitúcií, ktoré zo zákona majú v tomto prípade kompetenciu potvrdiť alebo nepotvrdiť. Čiže prvý bol Ústav pamäti národa a druhý dokonca z Českej republiky ABS – Archív bezpečnostných složek, ktorý to považoval za podvrh.

Zoroslav Kollár hovorí, že celé je to akési podozrivé, že tak rýchlo zareagovali.

Keď je autor tohto osobou, ktorá má hovoriť o niečom podozrivom, tak ja to považujem naozaj za úplne bizarné. Moja minulosť bola preverená „ikskrát“, bola preverovaná podľa súčasných zákonov Slovenskej republiky, ktoré absolútne vylučujú akúkoľvek minulosť, o ktorej sa hovorí v tomto videu preto, lebo mám niekoľkokrát potvrdenú previerku na „prísne tajné“. Mám previerku – či už zo strany NATO, alebo Európskej únie – a môžete sa spoľahnúť, že táto previerka preveruje úplne celý život, ktorý má príslušný kandidát za sebou. Je to úplne absurdné, čo tam bolo vytiahnuté. Musím aj povedať celkom ľudsky, že sa ma to dotklo, pretože tam bola zatiahnutá moja rodina, môj starý otec, dokonca pospájané úplne absolútne bludy.

NATO previerku nemalo, ale ani český prezident Petr Pavel? On sa pritom pripravoval na kariéru v komunistickej rozviedke.