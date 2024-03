Na strednom Slovensku vyrastie nový závod. Jeden z najväčších dodávateľov autosúčiastok chce zamestnať stovky ľudí

Mobis Slovakia plánuje v Novákoch postaviť závod na výrobu elektropohonov do áut.

Spoločnosť Mobis Slovakia plánuje v priemyselnom parku v Novákoch postaviť halu na výrobu elektropohonov do automobilov. Do výstavby investuje približne 180 miliónov eur, zamestnať chce viac ako 300 ľudí. Vyplýva to zo zámeru, ktorý tento týždeň predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Investor plánuje v priemyselnom parku umiestniť jeden monoblok výrobných, technických a administratívnych priestorov. Nevylúčil, že v budúcnosti ešte výrobné priestory rozšíri, a to podľa požiadaviek trhu, respektíve dopytu zákazníkov.

Firma plánuje v prevádzke zamestnať približne 291 výrobných a 45 administratívnych pracovníkov, doplnila v zámere s tým, že v budúcnosti bude podľa nej možné rozšírenie pracovných kapacít až na dvojnásobok.

„Navrhovaná činnosť je v súlade so zásadami Európskej únie v oblasti elektromobility, v ktorých sa prezentuje ako logická cesta smerom k nulovým emisiám,“ skonštatovala spoločnosť. S výstavbou haly chce v závislosti od získania povolení začať ešte v lete tohto roka, s prevádzkou v decembri budúceho roka.

Jeden z najväčších dodávateľov súčiastok do automobilov

Spoločnosť je jedným z najväčších kórejských dodávateľov pre automobilky Hyundai Motor a KIA Motors, sídli spoločne s Kia Motors Slovakia na takzvanej zelenej lúke v Gbeľanoch, kde kompletizuje štyri typy automodulov. Firma vyrába i nárazníky a brzdové systémy. „Svoje záujmy chce zamerať na výrobu pohonných jednotiek s batériovými článkami navrhnutými podľa špecifických požiadaviek svojich odberateľov,“ dodala v zámere.