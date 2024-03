PREHĽAD NOVÝCH CIEN: Slováci si už o pár dní za doklady poriadne priplatia

Vydanie občianskych preukazov a cestovných pasov bude od apríla drahšie.

Vláda od 1. apríla zvýšila poplatky za vybavenie mnohých dokladov. V rámci konsolidačných opatrení si Slováci priplatia za vydávanie občianskych preukazov aj cestovných pasov. Poplatky v mnohých prípadoch stúpnu o desiatky eur.

Vydanie nového občianskeho preukazu:

Nový občiansky preukaz – 7 eur, predtým 4,50 eura

Stratený preukaz s platnosťou do 10 rokov – 14 eur, predtým 9 eur

Stratený preukaz s platnosťou nad 10 rokov – 25 eur, predtým 16,50 eura

Doručenie preukazu na udanú adresu – 4 eurá, predtým 3 eurá

Najviac si Slováci priplatia za vydanie cestovného pasu. V tomto prípade môžu v jednom za vydanie zaplatiť až o 60 eur viac.

Vydanie cestovného pasu do 30 dní od 1. apríla 2024

Deti do 6 rokov – 12 eur, predtým 8 eur

Deti od 6 do 16 rokov – 20 eur, predtým 13 eur

Občania od 16 rokov – 50 eur, predtým 33 eur

Vydanie cestovného pasu do 10 dní od 1. apríla 2024

Deti do 6 rokov – 24 eur, predtým 16 eur

Deti od 6 do 16 rokov – 40 eur, predtým 26 eur

Občania od 16 rokov – 100 eur, predtým 66 eur

Vydanie cestovného pasu do 2 dní

Deti do 6 rokov – 36 eur, predtým 24 eur

Deti od 6 do 16 rokov – 60 eur, predtým 39 eur

Občania od 16 rokov – 150 eur, predtým 99 eur

Mnohým Slovákom prídu do schránok nové doklady

Ministerstvo vnútra rozposlalo Slovákom státisíce nových občianskych preukazov bez tváre. Ten je určený najmä pre deti do 15 rokov a slúži ako preukaz poistenca. Doklady sú súčasťou projektu elektronického zdravotníctva. Do konca roka ho do schránok dostane ešte približne 450-tisíc Slovákov.