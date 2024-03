450-tisíc Slovákov dostane nový doklad. Ministerstvo vnútra vysvetlilo, na čo slúži

Ministerstvo vnútra rozposiela nový občiansky preukaz.

Ministerstvo vnútra rozposlalo Slovákom státisíce nových občianskych preukazov bez tváre. Ten je určený najmä pre deti do 15 rokov a slúži ako preukaz poistenca. Doklady sú súčasťou projektu elektronického zdravotníctva, informujú tvnoviny.sk.

„Občiansky preukaz slúži aj ako autentifikačný prostriedok pre prístup k elektronickým zdravotným záznamom. Preto tieto OP bez podoby tváre s čipom vydávame občanom, ktorí nemajú doklad s čipom,“ vysvetlilo ministerstvo.





Do konca roka ho do schránok dostane ešte približne 450-tisíc Slovákov. Podľa portálu mnoho rodičov ani netuší, že takýto doklad obdržia a ani to, na čo slúži. Rezort preto upozorňuje, že napriek tomu, že ide o občiansky preukaz, nemôže byť použitý aj ako cestovný doklad.

Občiansky preukaz bez tváre má platnosť 15 rokov, alebo je platný do vydania klasického občianskeho preukazu aj s fotografiou.