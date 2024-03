Titanic po druhé. Austrálsky miliardár plánuje postaviť repliku slávnej lode

Podnikateľ a politik Clive Palmer už po tretí raz ohlásil ambiciózny plán. Chystá sa postaviť Titanic II. Výstavba by sa mohla začať už v roku 2025. Na palube by bolo 2 345 cestujúcich v 835 kajutách.

„Je oveľa zábavnejšie stavať Titanic ako sedieť doma a počítať peniaze,“ povedal Palmer. Nie je to však prvýkrát, čo sa miliardár do tohto projektu pustil. Loď mala pôvodne vyplávať v roku 2022, ale odložili to. Palmer to odôvodnil pandémiou.

Obnovenie projektu oznámil v stredu na tlačovej konferencii, ktorá bola v opere v Sydney. Sedemdesiatročný miliardár povedal, že nemôže zomrieť, kým „niečo neurobí“. Povedal, že výstavba by sa mohla začať už na budúci rok, čo by umožnilo vyplávanie lode už v roku 2027. Projekt by mohol stáť až jednu miliardu dolárov.

Australian billionaire Clive Palmer plans to build an exact replica of the historic Titanic and aims set sail in 2027. pic.twitter.com/tDUzk6ZQIU — Daily Loud (@DailyLoud) March 14, 2024

Podľa 3D vizualizácie, ktorú poskytol Palmer, bude mať loď deväť poschodí. Interiér by sa mal podobať pôvodnému a mohol by obsahovať tanečnú sálu alebo bazén. S rozmermi 269 × 32 metrov by mala veľkosťou ľahko prekonať originál. Na palube by bolo 2 345 cestujúcich v 835 kajutách.

Očakáva sa, že na lodi budú pracovať najlepší dizajnéri v odvetví, pričom Palmer dúfa, že víťazní uchádzači tendra budú mať sídlo v Európe, pretože „neverí, že čínske normy sú na túto úlohu vhodné“.