Danko je späť s národným menu: chce, aby sa ním Slovensko prezentovalo. Rokujem s ľuďmi, ktorí to berú vážne, tvrdí

Prezidentský kandidát a predseda strany SNS Andrej Danko pre web Správy RTVS odpovedal na otázky, ktoré mu položili voliči. Redaktor RTVS mu v rozhovore interpretoval otázky divákov.

„Prečo útočíte na svojho koaličného partnera? Nepodobáte sa tým na Igora Matoviča?“ znela prvá otázka, ktorá narážala na nezhody medzi ním a predsedom NR SR Petrom Pellegrinim. „Určite nie, ja som bol včera s pánom Pellegrinim a dnes s Robertom Ficom. My si veci vieme vysvetliť,“ odpovedal Danko. Na otázku, koho by mali ľudia v druhom kole voliť, ak by sa tam on sám neprebojoval, odpovedal: „Počkajme si ešte na prvé kolo.“

Jeden z voličov sa ho spýtal na to, ako to vyzerá s národným menu. „Mám za sebou rokovania aj so zástupcami vysokých škôl, myslím, že z Trnavy, ktorí to naozaj berú vážne. Definovanie receptúry a definovanie kategorizácie regionálnych jedál je niečo, z čoho môžeme do budúcna vychádzať pri odporúčaniach pre jednotlivé reštaurácie. Chceme, aby štát podchytil recepty a regionálne kuchyne tak, aby sme sa tým mohli prezentovať alebo aj pomôcť súkromníkom v gastronómii identifikovať tie jedlá, ktoré by sme mali ponúkať,“ povedal.

Andrej Danko ešte v minulom roku oznámil, že plánuje zavedenie národného menu pre slovenské reštaurácie, ktorého cieľom bude, aby ľudia získali prehľad o národnej kuchyni vo všetkých kútoch Slovenska.

Hlavnou myšlienkou je vytvoriť zoznam jedál typických pre Slovensko, ako aj reštauračných a ubytovacích zariadení, ktoré už národné špeciality ponúkajú. Ľudia ho však na internete za tento nápad vysmiali, na satirických stránkach vzniklo množstvo memečiek, ktoré si z neho uťahovali.