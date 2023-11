Andrej Danko plánuje zavedenie národného menu pre slovenské reštaurácie. Zatiaľ nemá predstavu, ako by malo vyzerať

Za poslednej účasti strany SNS vo vládnej koalícii začala pomenovanie „národný dopravca“ používať aj štátna ZSSK.

Strana SNS po voľbách získala nové ministerstvo pre cestovný ruch a šport. Na jeho čele bude stáť šéf bratislavského letiska Dušan Keketi. Rezort ešte nie je činný, no predseda SNS Andrej Danko už pre svojho kolegu vymýšľa novinky.

Ako upozornil Denník N, Danko plánuje zaviesť „národné menu“ pre slovenské reštaurácie. Zatiaľ síce neuviedol, ako by to vyzeralo v praxi, naším vzorom by však podľa jeho slov bolo susedné Rakúsko. Denník N zároveň podotkol, že za poslednej účasti strany SNS vo vládnej koalícii začala ZSSK používať pomenovanie „národný dopravca“.

Danko uviedol, že nový rezort bude mať dvoch štátnych tajomníkov, pričom jeden bude mať na starosti šport a druhý cestovný ruch. Jedným z nich, ktorý vedie oblasť športu, je podpredseda SNS Ján Krišanda.

„Nejdeme budovať nejaké ministerstvo pre niekoho, ale ideme zosumarizovať zamestnancov štátnej správy. Minister bude kontaktnou osobou vo vláde aj na systematizáciu a čerpanie eurofondov, ako aj systematizáciu pomoci pre podnikateľov,“ dodal.