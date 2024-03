FOTO: Zvolenčanov trápi fantóm, ktorý poškodzuje autá. Môže za to zlá parkovacia politika, myslia si

Polícia v meste po viacerých podobných incidentoch s poškodenými autami údajne zvýšila hliadky.

Zvolenčania sú pobúrení. Niektorí z nich si totiž v sobotu ráno 16. marca našli na Ulici Milana Rastislava Štefánika poškriabané autá. O probléme v mestskej skupine na Facebooku informoval jeden z poškodených obyvateľov. „Dnes ráno na M. R. Štefánika, len ruky polámať,“ napísal používateľ František, ktorý zverejnil fotky poškrabaných áut.

„Parkoval som vedľa bieleho auta. Auto bolo bez parkovacej karty a EČV je RA (Revúca). Sú to len moje domnienky, ale možno pohnútky páchateľa tohto primitívneho činu boli, že nenašiel miesto na zaparkovanie a mal na to oprávnenie na rozdiel od vodiča auta z iného okresu. A toto presne môže spôsobiť aj nedotiahnutá parkovacia politika na Západe (sídlisko, pozn. red.),“ napísal v komentároch používateľ Dušan.

„Neviem, možno sa mýlim, ale príde mi to, akoby to nejaké dieťa spravilo, lebo keď si všímam príspevky poškriabaných áut od dospelého človeka je to jedna, max dve dlhé čiary po dverách,“ myslí si ďalší.

O podobné skúsenosti sa v komentároch podelilo viacero majiteľov áut. „Mne sa stalo to isté. Nebývam na sídlisku Západ, bola som pozrieť mamu a dáky ‚dobrák‘ mi tam poškriabal celú ľavú stranu auta, evidentne sa v tom niekto vyžíva, poškodzovať cudzí majetok,“ napísala Ivana.

„Sídlisko Západ to isté pár týždňov dozadu. Tri nové auta poškriabané pred panelákom, bolo nám povedané, že zvýšia hliadky,“ prezradila Barbora. Terka sa zas v komentároch zdôverila, že vo štvrtok jej niekto odtrhol spätné zrkadlo. „Len ruky takým dolámať,“ dodala.