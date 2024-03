Toto je posledný prieskum pred 1. kolom prezidentských volieb: Prekvapili Korčok aj Harabin

Prieskum ukazuje, že Pellegriniho voliči sú viac motivovaní prísť k hlasovacím urnám ako mladí voliči Korčoka.

Posledný prieskum agentúry Ipsos pre Denník N pred 1. kolom prezidentských volieb naznačuje tesný boj o víťazstvo. Peter Pellegrini by získal 37,5 percenta, Ivan Korčok by mal o 1,2 percenta menej a získal by 36,3 percenta. Štefanovi Harabinovi preferencie rastú a získal by 13,1 percenta.

Prieskum naznačuje, že v prvom kole Korčok nesťahuje Pellegriniho náskok. Z dát tiež vyplýva, že Korčoka by volili mladí, avšak mnohí nemajú ambíciu prísť k hlasovacím urnám. Motivovanejší ľudia sú starší voliči Petra Pellegriniho.

Z trendov vyplýva, že pred prvým kolom prezidentských volieb popularita Štefana Harabina stále rastie. Veľká väčšina jeho voličov chce dať podľa prieskumu svoje hlasy v druhom kole práve Pellegrinimu aj napriek tomu, že Harabin sa voči lídrovi preferencií ostro vyhraňuje.

Príkladom Harabinovej ostrej rétoriky voči lídrom preferencií je aj dnešný rozhovor v našej relácii Face to Face, kedy moderátorovi Adelovi Ghannamovi uviedol, že Pellegrini je „rovnaké zlo“ ako Ivan Korčok. Preferenčných favoritov volieb prirovnal ku „siamsým dvojčatám“.