Štát zvýšil tisíckam dôchodcov jeden z príspevkov o 100 %. Zároveň navýšil počet penzistov, ktorých sa dotácia týka

Rekondičné pobyty pre dôchodcov trvajú v priemere šesť dní, päť nocí a zahŕňajú dvanásť procedúr.

Štát navýšil sumu rekondičných pobytov pre seniorov z pôvodných 50 eur na 100 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tiež zvýšilo počet dôchodcov, ktorí majú na pobyt nárok – z pôvodného počtu 7 500 seniorov na 14 000, informuje Užitočná Pravda.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš avizuje, že sumu rekondičných pobytov pre seniorov zdvojnásobil na 1,4 milióna eur, čo znamená, že aj táto suma sa zdvojnásobila. 1,4 milióna eur si prerozdelia organizácie, ktoré rezort práce zazmluvnil ešte v roku 2023. Sú to: Konfederácia odborových zväzov SR, Odborový zväz potravinárov a Jednota dôchodcov na Slovensku.

Pobyty trvajú v priemere šesť dní, päť nocí a zahŕňajú dvanásť procedúr. V pobyte musí byť zahrnutá celodenná strava a procedúry nemôžu byť ďaleko od ubytovania. Do projektu je zapojených 16 slovenských kúpeľov. Pre dôchodcov je dôležité nepomýliť si kúpeľnú liečbu, ktorá môže byť dotovaná len zdravotnou poisťovňou. Ide totiž o dve rozdielne dotácie.

Ako penzisti získajú dotáciu?

Dôchodcovia nemusia nikde o tento príspevok žiadať. Rezort práce zazmluvnil organizácie, ktoré priamo oslovujú konkrétnych poskytovateľov rekondičných pobytov. „Môžu to byť kúpele, rekreačné zariadenia alebo hotely,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Z existujúcej ponuky pobytov si dôchodcovia vyberú ten, ktorý je dotovaný štátom. Pre dôchodcov je teda oproti oficiálnej cene lacnejší o 100 eur.

„Získanie príspevku bude pre seniorov jednoduché. Kúpele, hotely a iné rekreačné zariadenia, v ktorých dôchodcovia môže absolvovať rekreačný pobyt, sú zverejnené na stránkach zazmluvnených partnerov. Senior sa pozrie, do akej lokality by chcel ísť, a pozrie si, či hotel patrí do hotelovej siete SOREA, ktorú spravuje Konfederácia odborových zväzov,“ uviedol Ondruš.