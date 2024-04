Prekvapili ťa výsledky prvého kola prezidentských volieb? (ANKETA)

Prekvapili Slovákov výsledky volieb? Akú očakávajú kampaň a čo si myslia o 51% účasti? To sa dozvieš v dnešnej ankete.

V dnešnej ankete sme sa pýtali ľudí v Bratislave, či si myslia, že je 51% účasť v prezidentských voľbách dostatočná. Zaujímalo nás aj to, koho volili a či ich niečo počas volieb prekvapilo.

Naši respondenti sa zhodli na tom, že by účasť mohla byť vyššia, ale 51% tiež nie je zlé číslo. Vraj by sa mohli viac snažiť aj mladí ľudia a mali by ísť voliť. Viacerých odpovedajúcich prekvapili percentá Štefana Harabina. Niektorí povedali aj to, že ich nič neprekvapilo a s výsledkami rátali. Súčasnú kampaň vnímajú tak, že bude špinavšia ako pred prvým kolom.