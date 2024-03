AKTUÁLNE: Harabin opäť otočil, správa o podpore Pellegriniho je vraj podvod

Prekvapený Harabin označil podporu Pellegriniho za podvod.

Štefan Harabin popiera, že by podporil Petra Pellegriniho a po pár hodinách znegoval predošlé vyjadrenie šéfa jeho volebného tímu Miroslava Jureňu. Ten prostredníctvom časopisu Extra plus zverejnil výzvu, aby Slováci išli voliť.

V mene Harabina tvrdil, že Peter Pellegrini sa prihlásil k jeho programu, obaja sú vraj kandidátmi mieru.

„Kto že to povedal? Jureňa? To je podvod, to je nejaká Jureňova partizánčina,“ reagoval prekvapený Harabin na otázku, ktorú neúspešnému kandidátovi na prezidenta položil denník Aktuality. Ten sa Harabina pýtal, či je správa o podpore Pellegriniho pravdivá.

Harabin na Jureňove správanie reaguje tak, že ho zbavil funkcie šéfa svojho volebného štábu. Oznámil to ce svoj telegramový infokanál. Svojim podporovateľom zvýrazňuje, že on nevydal žiadne vyhlásenie ohľadom druhého kola prezidentských volieb.