AKTUÁLNE: Harabin zrazu tvrdí, že Slováci majú ísť voliť, Pellegrini sa vraj prihlásil k jeho programu

Aj Pellegrini aj Harabin opakovane tvrdia, že sú „kandidáti mieru“.

Neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin zverejnil v časopise Extra plus výzvu, aby Slováci išli voliť. Zároveň tvrdí, že Peter Pellegrini sa prihlásil k jeho programu, obaja sú vraj kandidátmi mieru. Podľa Harabina to naznačujú tvrdenia šéfa Hlasu, ktorý požaduje, aby Slovensko nebolo vtiahnuté do vojny.

Harabin ešte krátko po zverejnení výsledkov volieb tvrdil, že jeho voliči vedia, čo majú robiť. Podľa vyhlásenia Harabina je na Slovensku „veľmi silná objednávka na národného prezidenta, ktorý zachová Slovenskej republike suverenitu štátu, nevtiahne Slovensko do vojny, bude dodržiavať ústavu, zákony a medzinárodné zmluvy, bude presadzovať mierové riešenia konfliktu na Ukrajine a nikdy nepošle našich vojakov do vojny“.

Harabin vo vyjadrení uviedol, že spomenuté princípy sa dajú porovnať s tými, ku ktorým sa prihlásil aj Pellegrini.

Ešte pred voľbami v rozhovore pre Refresher označil Harabin Pellegriniho za „zlo“ a tvrdil, že sú s Ivanom Korčokom siamské dvojčatá. Dlhodobo spochybňoval aj legitimitu jeho kandidatúry.

