Pri Košiciach havarovala limuzína štátneho tajomníka. Marek Eštok má vraj iba ľahké zranenia

Pri nehode sa zranilo až 8 ľudí.

Pri Košiciach včera 2. apríla havarovala vládna limuzína štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka. Pri nehode sa zranilo 8 ľudí, z toho dve osoby ťažko. Polícia na sociálnej sieti informuje, že na vine je pravdepodobne vodič BMW. Vo vozidle sa viezol Eštok spolu s manželkou, uvádza Korzár.

„Vodič nesprávne predchádzal iné vozidlo, narazil prednou časťou svojho vozidla do ľavej prednej časti vozidla značky Škoda Superb, ktoré v tom čase jeho vodič viedol v smere od obce Svinica na obec Košický Klečenov. Zároveň narazil aj do vozidla značky VW Golf, s ktorým jeho vodič smeroval od obce Košický Klečenov do obce Svinica,“ informuje polícia.

Polícia informuje, že 3 osoby vo vozidle utrpeli ľahké zranenia. Liečiť sa budú pravdepodobne maximálne 7 dní. „Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie, ktorý v súvislosti s touto dopravnou nehodou začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ dodali policajti.