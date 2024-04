5 PRIESKUMOV: Agentúra, ktorá presne trafila výsledky 1. kola, má jasného prezidentského favorita

Od polnoci bude platiť moratórium. Po dnešku uvidíme až reálne výsledky prezidentských volieb.

Posledné prieskumy od agentúr Focus, NMS Market Research, Median SK a IPSOS hovoria o veľmi tesnom prezidentskom súboji. Jedine nová agentúra SCIO jasne favorizuje Ivana Korčoka s 10 % náskokom.

Prieskum agentúry Focus

Prieskum agentúra realizovala v období od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1 015 respondentov formou osobných rozhovorov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v druhom kole volieb majú obidvaja kandidáti približne rovnaké šance na výhru. Peter Pellegrini by získal 50,8 % a Ivan Korčok 49,2 %.

Prieskum agentúry NMS Market Research

Prieskum bol realizovaný pre denník SME, podľa jeho výsledkov by prezidentský súboj vyhral Ivan Korčok s podporou 51,7 % Slovákov. Peter Pellegrini by získal 48,3 % hlasov. Agentúra zisťovala podporu kandidátov medzi 28. marcom až 2. aprílom. Pracovala so vzorkou 1 045 respondentov formou online prieskumu.

Prieskum agentúry Median SK

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini so ziskom 51,1 % hlasov voličov. Jeho protikandidát Ivan Korčok by získal 48,9 %. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre RTVS. Zber dát sa konal od 28. do 31. marca na vzorke 1 218 respondentov.

Prieskum agentúry IPSOS

Agentúra IPSOS vykonala prieskum pre Denník N, ktorý naznačuje, že voľby by vyhral Ivan Korčok s 50,1 % hlasov a Peter Pellegrini by sa nachádzal tesne za ním so 49,9 %. Agentúra zbierala dáta medzi 30. marcom a 2. aprílom.

Prieskum agentúry SCIO

Novovzniknutá agentúra SCIO predikuje ako jediná značnú dominanciu Ivana Korčoka. Ten by podľa nej získal 55 % podporu voličov a Peter Pellegrini by získal len 45 %. Agentúra SCIO ako jediná predpovedala výrazné víťazstvo Korčoka v prvom kole prezidentských volieb. Jeho volebný výsledok trafila takmer na desatinu percenta presne.