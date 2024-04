FINÁLOVÝ PRIESKUM: Voľby by s tesným náskokom vyhral Ivan Korčok. Pellegrini nemá ani podporu všetkých voličov Hlasu-SD

Pellegriniho viac podporujú voliči strany Smer-SD, než voliči Hlasu.

Podľa finálového prieskumu agentúry NMS Market Research pre SME by druhé kolo prezidentských volieb vyhral Ivan Korčok. Podporilo by ho 51,7 % Slovákov. Peter Pellegrini by získal 48,3 % hlasov.

Rozdiel medzi kandidátmi je veľmi tesný. Veľkú šancu uspieť v sobotňajších voľbách má aj naďalej Peter Pellegrini. Agentúra zisťovala podporu kandidátov medzi 28. marcom až 2. aprílom. Pracovala so vzorkou 1 045 respondentov formou online prieskumu.

Napriek tomu, že Pellegrini oslovil mnohých voličov Štefana Harabina, Ivan Korčok zaujal aj tých Slovákov, ktorí v prvom kole voliť neboli, naznačuje prieskum.

Podľa prieskumu plánuje z 340-tisíc voličov maďarskej národnosti voliť 65,6 %. Z nich plánuje podporiť Ivana Korčoka 45 % a Petra Pellegriniho 55 %. Až 70 % voličov Krisztiána Forróa neplánuje prísť k urne aj napriek tomu, že kandidát podporil Pellegriniho.

Mnohým prekáža, že Forró sa k Pellegrinimu priklonil v rozpore s tým, ako rozhodlo predsedníctvo strany Aliancia. Korčokovi naopak vyjadril podporu predseda strany Maďarské fórum Zsolt Simon.

Pellegriniho podporujú voliči Štefana Harabina, Ivana Korčoka podporia voliči Igora Matoviča. Predseda hnutia Slovensko pritom oficiálnu podporu kandidátovi nevyjadril.

V koalícii nemá 100 % podporu

Pellegrini má však veľký problém s podporou voličov strany Hlas-SD. Iba 88 % voličov by ho volilo v prezidentských voľbách. Korčoka by volilo až 12 % priaznivcov strany. Pellegriniho by podporilo viac voličov strany Smer-SD. Až 91 % z nich mu v druhom kole dalo podporu. Pellegrini by zmobilizoval iba 88 % voličov SNS.