VIDEO: V obľúbenej destinácii Slovákov sa zrútil stĺp lanovky. Ľudia čakali na záchranu, jeden človek umrel

Jedna osoba prišla v piatok 12. apríla o život pri nehode lanovky v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov – v blízkosti rezortu Antalya na juhu Turecka. Ďalších 43 osôb bolo uviaznutých v kabínach lanovky.



Jeden z nosných stĺpov lanovky sa ešte v piatok zrútil a jedna kabínka spadla do horskej oblasti. Na lanovke sa nachádzalo 184 osôb pomocou vrtuľníkov ich postupne previezli do bezpečia. Zranenia utrpelo 10 osôb.



Na mieste zasahovalo sedem helikoptér a viac než 500 záchranárov. Turecké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že príčiny nehody začalo vyšetrovať. Lanovka je v prevádzke od roku 2017 a pozostáva z 36 kabínok. Ľudí preváža na vrchol kopca vo výške 605 metrov.

❗🚡🇹🇷 - In Antalya, Turkey, a cable car plummeted from a height of 605 meters on April 12, leaving almost 200 people trapped.



One passenger died and 13 others are still waiting to be rescued. Rescue teams have managed to save 155 people so far, with the help of firefighters,… pic.twitter.com/WrbbPad6Pm