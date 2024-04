Na verejnosť unikli citlivé zábery španielskeho politika. Nahý na podlahe konzumoval vlastné výkaly

Španielsky politik Daniel Gómez del Barrio odstúpil zo svojej funkcie mestského radcu, na verejnosť totiž unikli videá a fotografie zachytávajúce, ako konzumuje vlastné výkaly a ponúka sa ako „sexuálny otrok“. O správe informuje zahraničný portál Latestly.com.

Na uniknutých fotografiách a videách sa Barrio objavuje nahý na podlahe a konzumuje vlastné výkaly. Španielske správy tvrdia, že politik sa vo videách ponúkal na sexuálne účely a hovoril, že chce byť „odhalený, ponížený, degradovaný“. Uniknutý materiál sa stal na sociálnych sieťach virálny.

Barrio pracoval ako vedúci oddelenia pre mládež, deti a rodinu a bol členom Španielskej socialistickej robotníckej strany. Po incidente a opustení funkcie údajne Barrio opustil svoj rodný dom v meste, kde býval s rodičmi.

