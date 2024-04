AKTUÁLNE: Juraj Slafkovský posilní slovenský hokejový tím na MS v Česku

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský posilní Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa budú konať v susednom Česku. Mladá hokejová hviezda odohrala svoj posledný zápas sezóny v zámorskej NHL, čo jej umožňuje prísť domov a pomôcť posilniť slovenský tím na majstrovstvách sveta. O správe informoval Eric Engels z televíznej stanice Sportsnet na sociálnej sieti X (bývalý Twitter).

Majstrovstvá sveta v hokeji 2024 sa začínajú v Česku od 10. mája. Finálový zápas prebehne 26. mája. Zápasy budú hostiť mestá Praha (O2 Arena) a Ostrava (Ostravar Aréna). Slovensko sa predstaví v skupine B v Ostrave spolu s USA, Nemeckom, so Švédskom, s Lotyšskom, Francúzskom, Kazachstanom a Poľskom. Slovenský tím nebudú reprezentovať hráči z KHL.

Juraj Slafkovsky will play at the Worlds