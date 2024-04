Slávny spevák Dušan Grúň bojuje o život. „ Je so mnou zle, lúčim sa s vami,“ odkazuje fanúšikom

Vážny stav speváka potvrdila jeho manželka.

Slovenský spevák Dušan Grúň bojuje na jednotke intenzívnej starostlivosti o život. Na sociálnej sieti uverejnil emotívny status o tom, že jeho stav je vážny.

„Priatelia, modlite sa, prosím, za mňa, je so mnou zle, lúčim sa s vami,“ odkázal fanúšikom na Facebooku. Informáciu o vážnom stave potvrdila jeho manželka pre Nový Čas Nedeľa. Uviedla, že jej muž bojuje so silným zápalom pľúc a zlyhávajú mu orgány.

„Nechcel by chodiť z nemocnice do nemocnice po zvyšok života alebo byť na prístrojoch... Ak by to tak malo byť, nech si ho radšej Pán Boh vezme,“ dodala.